Челси удержал победу над Бернли

Новости спорта:В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал лондонский «Челси».

Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич на 21-й минуте. Перед свистком на перерыв Пулишич увеличил преимущество лондонцев. В начале второго тайма Пулишич оформил хет-трик. Спустя две минуты отличился нападающий гостей Виллиан. В конце встречи по одному мячу в ворота «Челси» отправили форварды «Бёрнли» Джей Родригес и Дуайт Макнил.

Победная серия «Челси» в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. «Бёрнли» потерпел второе поражение подряд.

Бернли – Челси 2:4

Голы: Родригес, 86, Макнил, 89 – Пулишич, 21, 45, 56, Виллиан, 58

Бернли: Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Корк, Вествуд, Хендрик (Брэди, 84), Макнил, Барнс (Выдра, 63), Родригес

Челси: Аррисабалага, Томори, Алонсо (Джеймс, 63), Зума, Аспиликуэта, Ковачич, Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Виллиан (Хадсон-Одои, 72), Абрахам (Жиру, 70)

Предупреждения: Виллиан, Хендрик, Питерс, Хадсон-Одои, Брэди.

«Челси», набрав 20 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, «Бёрнли» (12) — 11-е.