Интер не смог обыграть Парму и воспользоваться осечкой Ювентуса

Новости спорта:Крестоносцы не позволили Интеру взобраться на вершину Серии А.

«Интер» и «Парма» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:2.

Первый мяч в матче был забит на 23-й минуте. Хозяев вперёд вывел Антонио Кандрева. Через три минуты Янн Карамо счёт сравнял. Ещё через четыре минуты «Парма» вышла вперёд — с передачи того же Карамо ворота хозяев поразил Жервиньо. Нерадзурри сравняли счёт после перерыва — на 51-й минуте встречи после паса Кандревы результативный удар нанёс Ромелу Лукаку.

Таким образом, «Интер» не смог воспользоваться осечкой «Ювентуса», который ранее сыграл вничью с «Лечче» (1:1), и выйти в лидеры турнирной таблицы чемпионата Италии. В активе «старой синьоры» после 9 матчей 23 очка. «Интер» набрал на очко меньше.

Интер — Парма 2:2

Голы: Кандрева, 23, Лукаку, 51 — Карамо, 25, Жервиньо, 30

Интер: Ханданович — Бастони, Годин (де Врей, 65), Шкриниар — Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини (Политано, 83), Бираги — Мартинес (Эспосито, 73), Лукаку.

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Гальоло (Пеццелла, 66), Дермаку — Куцка, Скоццарелла, Эрнани — Кулусевски, Жервиньо (Барилла, 84), Карамо (Спрокати, 71).

Предупреждения: Сепе, Дармиан — Барелла, Кандрева, Эспосито.