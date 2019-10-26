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Игуаин разбил голову в матче против Лечче

Игуаин разбил голову в матче против Лечче
22:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинец получил повреждение головы.

В рамках девятого тура итальянской Серии А Ювентус на выезде сыграл вничью с Лечче (1:1). В конце матча нападающий "бьянконери" Гонсало Игуаин получил неприятное повреждение головы после столкновения с голкипером соперников Габриэлем.

После получения первой медицинской помощи аргентинец с перевязанной головой вернулся на футбольное поле и доиграл поединок до конца.

Впрочем, сразу после матча было принято решение о госпитализации, для проведения медицинского обследования. Об этом сообщает Bleacher Report.

О серьезности повреждения 31-летнего форварда ныне неизвестно.

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В текущем сезоне Игуаин провел 11 матчей за "старую синьору", отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

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ФК Ювентус, Гонсало Игуаин, Серия А, Новости спорта.
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