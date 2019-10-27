Реал готовит сумасшедший трансфер: все детали

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09:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В переходе молодого француза заинтересован лично Флорентино Перес.

Руководство Реала намерено подписать следующим летом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что 20-летний француз является приоритетной целью мадридского клуба. Если раньше боссы "сливочных" собирались потратить на Мбаппе от 225 до 275 миллионов, то теперь эта сумма увеличилась до 300 миллионов.

Сообщается, что в переходе молодого француза заинтересован лично президент Реала Флорентино Перес. Он считает, что хорошие отношения с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи помогут ему осуществить сделку.

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При этом отмечается, что поспособствовать отъезду футболиста из Франции могут непростые отношения, которые установились между Килианом и главным тренером ПСЖ Томасом Тухелем.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 8 матчах за ПСЖ, забив 6 мячей и отдав 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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