Реал готовит сумасшедший трансфер: все детали

Новости спорта:В переходе молодого француза заинтересован лично Флорентино Перес.

Руководство Реала намерено подписать следующим летом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что 20-летний француз является приоритетной целью мадридского клуба. Если раньше боссы "сливочных" собирались потратить на Мбаппе от 225 до 275 миллионов, то теперь эта сумма увеличилась до 300 миллионов.

Сообщается, что в переходе молодого француза заинтересован лично президент Реала Флорентино Перес. Он считает, что хорошие отношения с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи помогут ему осуществить сделку.

При этом отмечается, что поспособствовать отъезду футболиста из Франции могут непростые отношения, которые установились между Килианом и главным тренером ПСЖ Томасом Тухелем.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 8 матчах за ПСЖ, забив 6 мячей и отдав 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.