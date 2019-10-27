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Голевая передача Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Шеффилд (Видео)

Голевая передача Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Шеффилд (Видео)
10:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Смотерть видеообзор матча 10-го тура АПЛ Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед.

Подопечные Мануэля Пеллегрини на своем поле принимали Шеффилд Юнайтед. На 44-й минуте игры результативной передачей отличился Андрей Ярмоленко – 30-летний футболист помог забить Роберту Снодграссу.

Во втором тайме Ярмоленко мог делать дубль из результативных пасов, но после того, как он вывел Фелипе Андерсона один на один с голкипером, бразилец не сумел обыграть Дина Хендерсона.

На 68-й минуте матча голом отличился Лиз Муссе, а матч так и завершился ничьей – 1:1.

Таким образом, на протяжении четырех туров Вест Хэм не может победить в Премьер-лиге.

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Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Снодграсс, 44 – Муссе, 68

Вест Хэм: Роберто, Бальбуэна, Кресвелл, Сабалета, Диоп, Нобл (Форналс, 78), Снодграсс (Айети, 86), Райс, Фелипе Андерсон (Лансини, 66), Ярмоленко, Алле

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Стивенс, О'Коннелл, Башем, Болдок, Ландстрем, Флек, Робинсон (Шарп, 54), Норвуд (Муссе, 63), Иган, Макголдрик (Бешич, 81)

Предупреждения: Диоп, Болдок, Бальбуэна, Стивенс.

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