Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения (Видео)

Украинский нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко 23 октября празднует свой 30-й день рождения.
Текущий клуб украинца не мог остаться в стороне и не поздравить одного из лучших своих футболистов с юбилеем.
Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7!— West Ham United (@WestHam) October 23, 2019
Have a great day, Yarmo! pic.twitter.com/kLyXZvYJsU
Пресс-служба "молотобойцев" поделилась эпичным видеороликом, в котором собрала лучшие моменты с участием Ярмоленко за все его время пребывания в лондонском клубе.