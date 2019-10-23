Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения (Видео)

Новости спорта:Пресс-служба "молотобойцев" собрала лучшие моменты с участием украинца в одном видеоролике.

Украинский нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко 23 октября празднует свой 30-й день рождения.

Текущий клуб украинца не мог остаться в стороне и не поздравить одного из лучших своих футболистов с юбилеем.

Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7!

Have a great day, Yarmo! pic.twitter.com/kLyXZvYJsU — West Ham United (@WestHam) October 23, 2019

Пресс-служба "молотобойцев" поделилась эпичным видеороликом, в котором собрала лучшие моменты с участием Ярмоленко за все его время пребывания в лондонском клубе.