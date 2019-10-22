Ярмоленко прокомментировал поражение Вест Хэма против Эвертона

Новости спорта:Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своим мнением о поражении его команды в последнем туре АПЛ.

Украинский футболист «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение «Эвертону» (0:2) в матче АПЛ.

«Нам нужно сесть и подумать о нашей игре. Каждый должен подумать о своей игре, потому что это АПЛ, мы должны изменить свое мышление и бороться за каждый мяч, ведь против «Эвертона» мы сыграли плохо. Думаю, нужно копать глубже, потому что мы не были достаточно агрессивными. Должны проанализировать свою игру. Следующий матч дома, нужно показать болельщикам, что мы хотим добиваться результатов для клуба.

Разочарован ли я после успеха со сборной Украины? Это футбол. Четыре дня назад ты праздновал и думал, что лучший в мире, но потом ты проигрываешь матч. Теперь ты должен подумать о своей игре - мне необходимо больше работать и бороться за мячи.

Выход на замену? Я всегда готов играть, но решение принимает тренер. Попробую показать к следующему матчу, что я готов. Если выйду на поле, выложусь на все 100% ради хорошего результата», – приводит слова украинца официальный сайт «молотобойцев».