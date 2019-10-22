Скачать
Вторник, 22.10.2019
Украинец вылетел из турнира в Китае
Украинец вылетел из турнира в Китае
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Марченко с победы стартовал в Бресте
Марченко с победы стартовал в Бресте

Ярмоленко прокомментировал поражение Вест Хэма против Эвертона

Ярмоленко прокомментировал поражение Вест Хэма против Эвертона
17:27 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своим мнением о поражении его команды в последнем туре АПЛ.

Украинский футболист «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение «Эвертону» (0:2) в матче АПЛ.

«Нам нужно сесть и подумать о нашей игре. Каждый должен подумать о своей игре, потому что это АПЛ, мы должны изменить свое мышление и бороться за каждый мяч, ведь против «Эвертона» мы сыграли плохо. Думаю, нужно копать глубже, потому что мы не были достаточно агрессивными. Должны проанализировать свою игру. Следующий матч дома, нужно показать болельщикам, что мы хотим добиваться результатов для клуба.

Разочарован ли я после успеха со сборной Украины? Это футбол. Четыре дня назад ты праздновал и думал, что лучший в мире, но потом ты проигрываешь матч. Теперь ты должен подумать о своей игре - мне необходимо больше работать и бороться за мячи.

Шахтер - Динамо З: матч ЛЧ будет судить именитый испанец

Выход на замену? Я всегда готов играть, но решение принимает тренер. Попробую показать к следующему матчу, что я готов. Если выйду на поле, выложусь на все 100% ради хорошего результата», – приводит слова украинца официальный сайт «молотобойцев».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Эвертон, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хавбек Шахтера прокомментировал интерес со стороны клубов АПЛ
02 Ломаченко дал прогноз на возможный бой Усик - Уайлдер
03 Фред: В Манчестер Юнайтед становлюсь лучше
04 "Золотой мяч-2019": France Football представил первую 5-ку номинантов
05 Арум назвал условие организации боя Бетербиева против Ковалева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь