Шикарный хет-трик Пулишича - в обзоре матча Бернли - Челси (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 10-го тура АПЛ Бернли - Челси.

Подопечные Фрэнка Лампарда на выезд отправились к Бернли и сумели завоевать три пункта.

Уже в первом тайме дубль на свой счет записал Кристиан Пулишич, а после и вовсе оформил хет-трик.

В концовке встречи Бернли потрепал нервы "синим", но задел в голах был уже солидный у Челси.

Обзор матча:

Бернли – Челси 2:4

Голы: Родригес, 86, Макнил, 89 – Пулишич, 21, 45, 56, Виллиан, 58

Бернли: Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Корк, Вествуд, Хендрик (Брэди, 84), Макнил, Барнс (Выдра, 63), Родригес

Челси: Аррисабалага, Томори, Алонсо (Джеймс, 63), Зума, Аспиликуэта, Ковачич, Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Виллиан (Хадсон-Одои, 72), Абрахам (Жиру, 70)

Предупреждения: Виллиан, Хендрик, Питерс, Хадсон-Одои, Брэди.