Месси откажется от мечты ради семьи

Новости спорта:Лионель Месси очень хочет играть на родине.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что хотел бы поиграть за аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз", однако его сыну Тьяго не нравится в Аргентине.

"С детства мечтал играть в Аргентине за "Ньюэллс Олд Бойз", но сейчас у меня семья, трое детей, и я живу в месте, где я спокоен. Могу обеспечить своим детям хорошее будущее. Но постараюсь убедить семью последовать со мной в Аргентину.

Сейчас я должен также брать в расчёт мнение детей. Проблема в том, что каждый раз, когда мы едем куда-то, Тьяго раздражается. Ему ничего не нравится в Аргентине. Каждый раз он хочет поскорее вернуться в Барселону к друзьям. Всё становится сложнее и сложнее, но семья — мой приоритет в жизни", — приводит слова Месси TyC Sports.