Месси назвал лучшего форварда, которого видел

Новости спорта:Лионель Месси считает бразильца Роналдо лучшим из всех нападающих, которых он когда-либо видел.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что считает лучшим форвардом знаменитого бразильского футболиста Роналдо.

"Роналдо был настоящим феноменом. Он лучший из всех нападающих, которых я когда-либо видел. Он был просто невероятен", — приводит слова Месси TyC Sports.

Роналдо выступал в составе таких клубов, как "Крузейро", эйндховенский "ПСВ", "Барселона", миланский "Интер", мадридский "Реал", "Милан" и "Коринтианс". В составе национальной команды Бразилии Роналдо дважды чемпион мира (1994, 2002), а также обладатель Кубка Америки (1997, 1999). В 2011 году бразильский форвард объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2018-м Роналдо стал владельцем и президентом испанского клуба "Реал Вальядолид".