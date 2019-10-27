Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (Видео)
Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (Видео)
Чисора - Прайс: лучшие моменты вечера бокса в Лондоне (Видео)
Чисора - Прайс: лучшие моменты вечера бокса в Лондоне (Видео)
Месси откажется от мечты ради семьи
Месси откажется от мечты ради семьи
Шахтер U-19 - Динамо U-19. Видео онлайн-трансляция матча
Шахтер U-19 - Динамо U-19. Видео онлайн-трансляция матча

Наставник Арсенала: Не самое лучшее время говорить об Озиле

Наставник Арсенала: Не самое лучшее время говорить об Озиле
12:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Унаи Эмери рассказал о ситуации с хавбеком Месутом Озилом.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал о ситуации с хавбеком Месутом Озилом. Игрок не попадает уже пятый матч подряд в заявку Канониров.

«На данный момент мы одна команда и клуб. Внутри коллектива уже принято решение по Месуту. Понимаю, что болельщики хотят узнать хоть что-то об этом, но сейчас не самый подходящий момент», — приводит слова Эмери Goal.com.

«Впереди нас ждет игра с Кристал Пэлас, а потом еще другие матчи. Посмотрим, как будут дальше развиваться наши отношения с Месутом».

Месси откажется от мечты ради семьи

Напомним, что Озил перешел в Арсенал из Реала в 2013 году. Сумма трансфера, по официальной информации, осталась неразглашеннной. Однако по данным испанских СМИ, финансовая сторона вопроса оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек не станет подавать запрос об уходе из команды. В этом сезоне Озил провел всего два матча во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.

Сейчас Арсенал занимает пятое место в таблице АПЛ и следующий матч проведет сегодня против Кристал Пэлас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, Месут Озил, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чисора - Прайс. Видео боя
02 Отпраздновать "гол" и получить в свои ворота (Видео)
03 Джервонта Дэвис узнал имя соперника: следующий бой с Ломаченко
04 Чисора избил Прайса и вышел на бой с Усиком
05 Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь