Наставник Арсенала: Не самое лучшее время говорить об Озиле

Новости спорта:Унаи Эмери рассказал о ситуации с хавбеком Месутом Озилом.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал о ситуации с хавбеком Месутом Озилом. Игрок не попадает уже пятый матч подряд в заявку Канониров.

«На данный момент мы одна команда и клуб. Внутри коллектива уже принято решение по Месуту. Понимаю, что болельщики хотят узнать хоть что-то об этом, но сейчас не самый подходящий момент», — приводит слова Эмери Goal.com.

«Впереди нас ждет игра с Кристал Пэлас, а потом еще другие матчи. Посмотрим, как будут дальше развиваться наши отношения с Месутом».

Напомним, что Озил перешел в Арсенал из Реала в 2013 году. Сумма трансфера, по официальной информации, осталась неразглашеннной. Однако по данным испанских СМИ, финансовая сторона вопроса оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек не станет подавать запрос об уходе из команды. В этом сезоне Озил провел всего два матча во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.

Сейчас Арсенал занимает пятое место в таблице АПЛ и следующий матч проведет сегодня против Кристал Пэлас.