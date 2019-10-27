Именитый тренер похвалил Моуриньо

Новости спорта:Специалист Луис Кампос высоко отозвался о своем коллеге.

Бывший помощник португальского специалиста Жозе Моуринью Луис Кампос заявил, что Реал не прогадает, если снова назначит "особенного" на пост главного тренера.

"Реал - очень интересный и амбициозный проект. Жозе - очень хороший тренер, который ставит перед собой максимальные задачи.

Он обязан снова получить эту работу. Жозе - лучший тренер, он подходит Реалу.

Что касается Килиана Мбаппе, то этот парень в конце концов окажется в Реале, уверяю вас. Мбаппе и Реал движутся друг к другу уже сейчас", - сказал Кампос в интервью El Chiringuito.

Напомним, Жозе Моуринью уже работал в Реале в качестве главного тренера с 2010 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что Моуринью готов возглавить Реал и ждет приглашения Переса.