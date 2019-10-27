Левандовски о рекорде: Я старался изо всех сил

Новости спорта:Роберт Левандовски поделился своими эмоциями после поединка против Униона.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски поделился своими эмоциями после поединка против Униона, в котором он сумел установить исторический рекорд Бундеслиги, забив в девяти играх подряд.

"Я всегда стараюсь изо всех сил, чтобы проявить себя наилучшим образом. Я рад, что мы выиграли. Я хочу помочь команде с помощью голов и моей игрой".

"Конечно, я рад рекорду, но я сосредоточен на футболе и тренировках. Возможно, я подумаю об этом больше в конце сезона", — цитирует Левандовски Goal.

Напомним, польский форвард в текущем сезоне чемпионата Германии уже забил 13 голов. Следующий поединок мюнхенцы проведут во Франкфурте против Айнтрахта.