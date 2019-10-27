Гризманн посетил матч НБА из-за переноса Эль-Класико

Новости спорта:Антуан Гриманн вчера посетил матч Национальной баскетбольной Ассоциации.

Форвард Барселоны Антуан Гриманн вчера посетил матч Национальной баскетбольной Ассоциации, сообщает Marca.

Французский игрок отправился в Нью-Йорк, где проходила встреча между Бруклин Нетс и Нью-Йорк Никс (113:109).

Напомним, что футболистам каталонского клуба выделили дополнительные выходные из-за переноса Эль-Класико, которое пройдет 18 декабря. Игрок вернется к тренировкам в ближайшее время.

Гризманн перешел в Барселону из Атлетико этим летом за 120 миллионов евро. В текущем сезоне Антуан сыграл 12 встреч за Барселону, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Барселона лидирует в турнирной таблице Примеры, имея одинаковое количество очков с Атлетико — 19. В следующей игре Блаугранас встретятся с Вальядолидом 29 октября.