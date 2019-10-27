Экс-наставник Шахтера станет звездой документального фильма

Новости спорта:Документальный фильм про наставника Ромы Паулу Фонсеку выйдет на экраны 29 октября.

Документальный фильм про наставника Ромы Паулу Фонсеку выйдет на экраны 29 октября, сообщает Il Romanista.

Картина носит название «История Фонсеки» и поведает о этапах жизни португальского специалиста. Внимание также будет уделено и спортивной карьере бывшего игрока Порту и Витории.

Помимо этого, в фильме будут представлены интервью президентов команд, которыми руководил Паулу в разное время.

Напомним, что до прихода в Рому, 46-летний специалист отработал в Шахтере с 2016 по 2019 год. Португалец с Горняками выиграл три чемпионата Украины и столько же Кубков страны.

Сейчас Рома занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Команду сегодня ждет матч против Милана.