Экс-наставник Шахтера станет звездой документального фильма

Документальный фильм про наставника Ромы Паулу Фонсеку выйдет на экраны 29 октября, сообщает Il Romanista.
Картина носит название «История Фонсеки» и поведает о этапах жизни португальского специалиста. Внимание также будет уделено и спортивной карьере бывшего игрока Порту и Витории.
Помимо этого, в фильме будут представлены интервью президентов команд, которыми руководил Паулу в разное время.
Напомним, что до прихода в Рому, 46-летний специалист отработал в Шахтере с 2016 по 2019 год. Португалец с Горняками выиграл три чемпионата Украины и столько же Кубков страны.
Сейчас Рома занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Команду сегодня ждет матч против Милана.