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Не повезло, не фартануло: обзор матча Мариуполь - Колос (Видео)

Не повезло, не фартануло: обзор матча Мариуполь - Колос (Видео)
12:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Колос

Новости спорта:Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ между Мариуполем и Колосом.

В Мариуполе состоялся поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный ФК Мариуполь принимал ковалевский Колос. Победу одержали подопечные Александра Бабича.

Обзор матча:

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Мариуполь - Колос 2:0

Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Быков (Тищенко, 80) — Танковский, Федорчук — Чурко (Топалов, 70), Мишнев, Горбунов (Корниенко, 68) — Вакула

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Милько, Ориховский — Морозко, Ильин, Смирный (Кызылатеш, 25 (Д. Костышин, 77)) — Нехтий (Кожушко, 66)

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, ФК Колос.
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