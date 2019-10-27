Не повезло, не фартануло: обзор матча Мариуполь - Колос (Видео)

В Мариуполе состоялся поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный ФК Мариуполь принимал ковалевский Колос. Победу одержали подопечные Александра Бабича.
Обзор матча:
Мариуполь - Колос 2:0
Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Быков (Тищенко, 80) — Танковский, Федорчук — Чурко (Топалов, 70), Мишнев, Горбунов (Корниенко, 68) — Вакула
Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Милько, Ориховский — Морозко, Ильин, Смирный (Кызылатеш, 25 (Д. Костышин, 77)) — Нехтий (Кожушко, 66)