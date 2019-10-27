Футбол на ТВ: где и когда смотреть матчи Динамо и Шахтера 27 октября

Новости спорта:В воскресенье состоится заключительный игровой день 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Сегодня, 27 октября, продолжится программа матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

Открывать игровой день будут футболисты Львова и Десны, которые сыграют в Льовве на стадионе "Украина". Начало матча в 14:00 по киевском времени. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1".

В 17:00 начнутся игры украинских грандов: Шахтер на ОСК "Металлист" примет Александрию (Футбол 1), а Динамо на НСК "Олимпийский" сыграет с Карпатами (2+2).

Отметим, матч Динамо - Карпаты можно будет посмотреть онлайн на сайте "Телеграф Спорт".