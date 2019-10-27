Уникальный рекорд Левандовски - в обзоре матча Бавария - Унион Берлин (Видео)

Новости спорта:Бавария обыграла Унион Берлин в девятом туре чемпионата Германии.

В Мюнхене на Альянц-Арене состоялся поединок девятого тура немецкой Бундеслиги. Бавария принимала гостей из столицы — Унион.

В конечном итоге, Бавария прервала серию из двух матчей подряд без побед и набрала три пункта.

Обзор матча:

Бавария - Унион Берлин 2:1

Голы: Павар, 20, Левандовски, 53 — Польтер, 86 (с пенальти)

Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Дэвис, Перишич (Толиссо, 76), Коутиньо (Горетцка, 86), Коман (Гнабри, 65), Левандовски, Мюллер

Унион Берлин: Гикевич, Ленц, Фридрих, Суботич, Триммель, Андрих, Кроос (Беккер, 60), Гентнер, Бюльтер, Ингвартсен (Уджа, 66), Андерссон (Польтер, 67)