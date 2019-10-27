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Видео онлайн-трансляция матча Динамо - Карпаты

Видео онлайн-трансляция матча Динамо - Карпаты
16:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Прямая видео трансляция матча 12-го тура украинской Премьер-лиги Динамо - Карпаты.

В воскресенье, 27 октября, состоятся заключительные матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу. В частности, Динамо на НСК "Олимпийский" сыграет против "Карпат". Рассудит встречу рефери их Харькова Дмитрий Кривушкин . Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Посмотреть в прямом эфире игру можно будет на телеканале "2+2". Кроме того, в этой статье будет доступна видео онлайн-трансляция поединка. 

Турнирное положение команд:

По итогам 11-и туров Динамо расположилось на на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 10 очков. Карпаты, в свою очередь, занимают 10-е место. 

В следующем туре Динамо примет ФК Львов, а Карпаты дома сыграют с Шахтером. Матчи состоятся на следующей неделе.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Видео, Новости футбола, Динамо - Карпаты.
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