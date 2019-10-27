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Гельзин Style: президент украинского клуба установил невероятный рекорд

Гельзин Style: президент украинского клуба установил невероятный рекорд
14:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Президент Реал Фармы Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине.

В стартовом составе одесского ФК Реал Фарма на матч Второй лиги под №7 вышел играющий президент команды, капитан одесситов Николай Лиховидов. Таким образом, полузащитник сыграет в возрасте 53 лет, 9 месяцев и 1 дня.

Этим Лиховидов превосходит свой собственный рекорд: так как в этом сезоне он не играл, предыдущий ориентир — 53 года и 109 дней. Напомним, Лиховидов-старший играет в одной команде с сыном (Андрей тоже вышел в старте). Вот уже три года, как Николай владеет рекордом украинского футбола, будучи самым возрастным футболистом.

Напомним, до этого 12 лет держался рекорд генерала милиции, будущего нардепа Николая Паламарчука, который сыграл за Динамо-Игросервис из Симферополя в возрасте 50 лет.

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В нынешнем сезоне, до выхода на поле Лиховидова-старшего, самым возрастным игроком, выходившим на поле в матчах Второй лиги, был Андрей Корнев (40 лет 356 дней, Оболонь-Бровар-2 Буча). В Первой лиге — Анатолий Опря (41 год 334 дня, Балканы Заря), в Favbet Лиге — Рустам Худжамов (36 лет 355 дней, ФК Мариуполь).

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Футбол, Новости футбола, ФК Реал Фарма, Николай Лиховидов.
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