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ПСЖ - Марсель: анонс и прогноз на матч центрального матча 11-го тура чемпионата Франции

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ПСЖ - Марсель: анонс и прогноз на матч центрального матча 11-го тура чемпионата Франции
15:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс и прогноз на центральный матч 11-го тура французской Лиги 1.

Сегодня, 27 октября, 11-й тур Лиги 1 закроет противостояние самых популярных клубов Франции. Парижский супер-клуб ПСЖ примет Марсель, который несмотря на приличный состав идет вне зоны еврокубков.

ПСЖ - Марсель

Париж. Стадион "Парк де Пренс". Главный арбитр - Б. Бастиен.

ПСЖ не имеет себе конкурентов во французской лиге, однако в этом году все идет не так спокойно, как было раньше. Много побед далось игрокам Томаса Тухеля очень напряжно. Последние две победы над Ниццей и Амьеном с общим счетом 8:1 улучшили разницу мячей практически в двое. А так, то из восьми побед половина была минимальными.

Реал нацелен на Мбаппе

Посреди недели парижане уничтожили Брюгге в матче Лиги чемпионов, это только подтвердило, что ПСЖ раскачалось после "тихого" стара сезона. Особенно в этих матчах выделялись Икарди и Мбаппе, забившие по четыре мяча. В отсутсвие Неймара и Мбаппе этот дуэт отлично сыгрался, не будет странным, если и сегодня они запишут в свой актив забитые мячи.

Марсель играет крайне не стабильно. Игроки моментов создаю много, а вот реализация подводит. "Провансальцы" с большим трудом обыграли Страсбург и прервали свою четырехматчевую серию без побед.  

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Последние четыре матча завершались уверенными победами клуба арабских владельцев. Не думаю, что именно в этот раз Марсель сумеет прервать эту не удачную серию. 

Букмекеры видят фаворитом хозяев. Их победа оценивается коэффициентом 1,3. Ничья - 7,0. в победу гостей эксперты не верят, коэфф на победа "бело-голубых" - 12,5.

Прогноз: 3-1 в пользу ПСЖ

В прямом эфире на ТБ этот матч можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2, начало в 21:45 по киевскому времени.

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ФК Марсель, Андре Виллаш-Боаш, ФК ПСЖ, Неймар, Чемпионат Франции, ПСЖ - Марсель, Томас Тухель.
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