МЮ отказался подписывать лидера Реала: назвала причина

Новости спорта:Руководство клуба считает трансфер слишком рискованным.

Английский «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в услугах форварда мадридского «Реала» и национальной сборной Уэльса Гарета Бэйла.

По данным источника, в манкунианском клубе обеспокоены историей травм 30-летнего валлийца, поэтому считают этот трансфер слишком рискованным.

Отметим, что в этом сезоне Бэйл провел за «Реал» 7 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. В данный момент валлиец восстанавливается после мышечной травмы.

Действующий контракт Бэйла с испанским клубом будет действовать до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Бэйл близок к возвращению на поле.