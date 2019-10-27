В расположение Барселоны вернулся важный футболист

Новости спорта:Серхи Роберто вернулся в общую группу после повреждения.

Защитник Барселоны Серхи Роберто приступил к тренировкам в общей группы команды, сообщает официальный сайт клуба. Испанец восстановился после повреждения и готовится к предстоящему матчу сине-гранатовых против Вальядолида.

По информации Marca, не принимал участие в сегодняшней тренировке защитник Самюэль Умтити. Француз продолжает восстановление после травмы колена и не сыграет против Вальядолида.

В нынешнем сезоне Роберто провел 10 матчей за Барселону, отметившись двумя результативными передачами. Умтити пропустил старт сезона из-за травмы плюсневой кости и сыграл за каталонцев лишь один поединок.

Барселона идет на втором месте Ла Лиги, уступая Гранаде одно очко, но у сине-гранатовых есть игра в запасе. Напомним, что матч каталонцев против Реала был перенесен на 18 декабря из-за протестов в Каталонии.