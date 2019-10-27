Игрок Шахтера получил красную за грубый фол (Видео)

Новости спорта:Алан Патрик ударил игрока Александрии.

На 75-й минуте матча между Шахтером и Александрией красную карточку получил игрок "горняков" Алан Патрик.

Бразильцу не понравилось, что Евгений Банада откровенно схватил его руками сзади за футболку (за что был наказан желтой карточкой впоследствии).

В ответ на это Алан Патрик ударил хавбека Александрии сзади по ногам, а затем ему оставалось лишь схватиться за голову, когда арбитр продемонстрировал красную карточку.

Матч так и закончился со счетом 0:0. Шахтер впервые за 12 туров не сумел победить в нынешнем чемпионате Украины, но Динамо это нисколько не помогло, ведь киевляне сами сыграли вничью с Карпатами.