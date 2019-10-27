Великолепная игра Панькива остановила Шахтер: обзор матча (Видео)

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Воскресенье, 27.10.2019
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20:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Донецкий Шахтер впервые в этом чемпионате потерял очки.

В рамках 12-го тура УПЛ встречались два представителя Украины, которые выступают на международной арене.

В этом матче было много борьбы, прекрасных комбинаций, хороших ударов, удаления, великолепные сейвы вратарей, особенно в исполнении вратаря гостей, но не было голов. 

Шахтер — Александрия 0:0

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Коваленко (Алан Патрик, 59), Степаненко — Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 74), Тайсон — Мораес.

Александрия: Панькив — Запорожан (Банада, 59), Дубра, Бабогло, Стецьков — Гречишкин, Довгий — Лучкевич, Третьяков (Бухал, 90), Задерака (Пашаев, 61) — Шастал.

На 76-й минуте был удален Алан Патрик (Шахтер) (неспортивное поведение).

На 84-й минуте был удален Дмитрий Шастал (Александрия) (повторное предупреждение).

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Тем не менее, считать матч скучным язык не повернется. Несмотря на обилие моментов Шахтер не смог добыть победу и впервые в этом первенстве оступился. Не смотря на это, Шахтер уверенно лидирует, опережая второе Динамо на 10 очков.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
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