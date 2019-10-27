Арсенал не смог обыграть середняка АПЛ

Новости спорта:Арсенал из-за бездарной игры в защите не смог дожать Кристал Пэлас.

Уже к девятой минуте Арсенал обыгрывал Кристал Пэлас 2:0 благодаря голам двух центрбеков – Сократиса Папастатопулоса и Давида Луиса. Однако удержать победу "канониры" не смогли – за Кристал Пэлас забили Лука Миливоевич (традиционно, с пенальти) и Джордан Айю.

Арсенал – Кристал Пэлас 2:2

Голы: Сократис, 7, Давид Луис, 9 – Миливоевич, 32 (с пенальти), Айю, 52.

Арсенал: Лено – Чеймберс, Сократис, Давид Луис, Тирни (Колашинац, 75) – Пепе, Гендузи, Джака (Сака, 61), Себальос – Обамеянг, Ляказетт.

Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Аанхолт – Таунсенд, Куяте (Маккарти, 90+4), Миливоевич, Макартур, Заха – Айю (Бентеке, 81)

Теперь отставание "канониров" от зоны ЛЧ составляет четыре очка.