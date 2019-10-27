Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
Михайличенко объяснил, почему не удалось обыграть Карпаты
Михайличенко объяснил, почему не удалось обыграть Карпаты
МЮ покорилось уникальное достижение
МЮ покорилось уникальное достижение
Каштру: Голкипер Александрии провел великолепную игру
Каштру: Голкипер Александрии провел великолепную игру

Арсенал не смог обыграть середняка АПЛ

Арсенал не смог обыграть середняка АПЛ
20:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Арсенал из-за бездарной игры в защите не смог дожать Кристал Пэлас.

Уже к девятой минуте Арсенал обыгрывал Кристал Пэлас 2:0 благодаря голам двух центрбеков – Сократиса Папастатопулоса и Давида Луиса. Однако удержать победу "канониры" не смогли – за Кристал Пэлас забили Лука Миливоевич (традиционно, с пенальти) и Джордан Айю.

Арсенал – Кристал Пэлас 2:2

Голы: Сократис, 7, Давид Луис, 9 – Миливоевич, 32 (с пенальти), Айю, 52.

Арсенал: Лено – Чеймберс, Сократис, Давид Луис, Тирни (Колашинац, 75) – Пепе, Гендузи, Джака (Сака, 61), Себальос – Обамеянг, Ляказетт.

Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Аанхолт – Таунсенд, Куяте (Маккарти, 90+4), Миливоевич, Макартур, Заха – Айю (Бентеке, 81)

Давид Луис обещает сделать Арсенал снова великим

Теперь отставание "канониров" от зоны ЛЧ составляет четыре очка.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Арсенал, Кристалл Пэлас, Новости утбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чисора - Прайс. Видео боя
02 Джервонта Дэвис узнал имя соперника: следующий бой с Ломаченко
03 Отпраздновать "гол" и получить в свои ворота (Видео)
04 Чисора - Прайс: лучшие моменты вечера бокса в Лондоне (Видео)
05 Гол года? В Польше форвард сотворил маленькое футбольное чудо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь