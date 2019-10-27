Защитник Карпат: Могли обыгрывать Динамо

Новости спорта:Защитник Карпат Олег Веремиенко дал комментарий после выездной игры с Динамо.

Защитник «Карпат» Олег Веремиенко, который дебютировал за львовский клуб в УПЛ, считает, что львовяне могли вырвать победу над «Динамо» (1:1) в 12-м туре.

«Впечатления от дебюта положительные. Конечно, было бы лучше, если бы мы победили, однако ничья тоже хороший результат.

Мотивация у меня была двойная, ведь хотелось в дебютном матче сыграть лучше. Я встретился со своими партнерами по сборной перед матчем, и мы пожелали друг другу успехов.

Считаю, что в концовке матча могли дожать соперника и одержать победу, но ничья тоже хороший результат», — сказал Веремеенко.