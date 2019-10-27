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"Это был суперматч": Клопп - о матче с Тоттенхэмом

"Это был суперматч": Клопп - о матче с Тоттенхэмом
22:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Юрген Клопп доволен игрой своих футболистов против Тоттенхэма.

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал волевую победу команды над Тоттенхэмом (2:1) в 10-м туре АПЛ. Менеджер отметил, что быстрый гол не повлиял на мерсисайдцев и они просто следовали плану на игру.

«Мы начали хорошо, но нам не повезло в моменте с пропущенным голом. После этого Тоттенхэм хорошо защищался, к тому же, их контратаки были невероятными. Но мы не нервничали, а просто следовали плану и все делали правильно», — цитирует Клоппа BBC Sport.

«Их вратарь делал невероятные сейвы, но мы сохраняли спокойствие. В перерыве мы говорили, что в этой игре только одна проблема — счет. Были одна или две вещи, которые мы могли бы сделать лучше».

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«Меня не удивил Тоттенхэм. Они могут доставить проблемы любой команде в мире. Но мы контролировали ситуацию, отодвигали их назад и доминировали, за исключением последних пяти минут, Это была суперигра, мне понравилось».

Ливерпуль лидирует в АПЛ, опережая Манчестер Сити на шесть очков. 30 октября команда Клоппа примет Арсенал в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. 2 ноября мерсисайдцы сыграют против Астон Виллы в 11-м туре АПЛ.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Новости спорта, Новости футбола.
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