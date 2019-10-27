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Каштру: Голкипер Александрии провел великолепную игру

Каштру: Голкипер Александрии провел великолепную игру
21:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Луиш Каштру прокомментировал потерю очков в игре с Александрией.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился мыслями о результате матча с Александрией (0:0) в 12-м туре Favbet Лиги. Наставник отметил, что Горняки создали достаточно моментов, чтобы победить, но не сумели их реализовать.

«Первый тайм не так хорош, как второй, где мы больше доминировали. До перерыва игра была чуть разбитой, и, тем не менее, мы создали пять явных голевых моментов.

Во втором тайме больше доминировали, а Александрия не смогла нас высоко прессинговать и не добиралась до нашей штрафной», — цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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«У нас было пять голевых шансов в первом тайме и три – во втором. К сожалению, не получилось их реализовать. Ничего страшного, продолжим работать, идти по нашему пути и готовиться к следующему поединку».

– Насколько полезен холодный душ перед кубковой встречей с Динамо?

– Нам не нужна была ничья и ледяной душ, чтобы понимать всю ответственность матча с Динамо. Предпочли бы сегодня победить и продлить свою стопроцентную серию. Однако прекрасно понимаем, что все наши соперники тоже хотят добиться очков, хотят выиграть, и мы не непобедимы. Мы – команда чемпионата, не выше чемпионата. Футбол таков, что в любой момент ты можешь потерять очки. Слава Богу, не потеряли ни одного в течение первого круга.

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«Однако всегда оставались реалистами: у нас никогда не было побед, повергавших нас в эйфорию, или поражений, которые слишком сильно расстраивали. Футбол заставляет рассматривать матч конструктивно, и подготовка к Динамо не зависела бы от сегодняшнего результата. Важна ответственность, с которой мы подходим к каждому поединку».

– Пять нереализованных моментов – это связано с тем, что футбольный бог сегодня был не на стороне Шахтера?

– Часто мы зависим от коллектива, иногда – от индивидуальных качеств. В основном в этих моментах ребята были один на один с вратарем. Порой мы предпочитаем смотреть только на свои действия, но я хочу сказать и о голкипере Александрии, который провел фантастический матч и совершил много отличных сейвов. В этих эпизодах полностью его заслуга.

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«Хочу поздравить Александрию с игрой, которую они показали. И во Франции ребята хорошо проявили себя, к сожалению, не удалось добиться победы, но они были очень близки к этому. Это также заслуга команды и ее тренера».

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ФК Шахтер, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Луиш Каштру.
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