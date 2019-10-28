Рома Фонсеки обыграла Милан в центральном матче 9-го тура Серии А

Новости спорта:Рома одолела Милан на своем поле.

Вчера, 27 октября, состоялся центральный мачт 9-го тура чемпионата Италии. В Риме на легендарном Стадио Олимпико местная Рома принимала легендарный Милан, который сейчас переживает не лучшие времена.

«Рома» – «Милан» 2:1

Голы: Джеко, 38, Дзаньоло, 58 – Эрнандес, 55

«Рома»: Лопес, Смоллинг, Спинаццола (Четин, 77), Коларов, Манчини, Дзаньоло (Сантон, 83), Пасторе, Перотти (Антонуччи, 53), Верету, Фасио, Джеко.

«Милан»: Доннарумма, Конти (Калабрия, 52), Тео, Романьоли, Мусаккьо, Биглия (Беннасер, 72), Лукас Пакета (Пионтек, 63), Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, Рафаэл Леау.

Предупреждения: Манчини, Антонуччи, Четин – Мусаккьо, Билья, Чалханоглу

У Ромы перед матчем были кадровые проблемы, это не помешало им на правах хозяев больше атаковать в первом тайме. Как следствие, победителями первой части матча стали именно игроки Фонсеки, гол забил Эдин Джеко.

В начале второго Милан сравнял, однако спустя три минуты "волки" вернули себе лидерство. До конца игры команды имели моменты, но превратить их в забитые мячи не смогли. Рома возвращается в борьбу за зону ЛЧ, а вот Милан после проигрыша окончательно осел во второй десятке.