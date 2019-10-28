Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины

Новости спорта:Стало известно, кто будет судить матч Динамо - Шахтер в 1/8 Кубка Украины.

Центральный матч 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером рассудит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого.

Все матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся в среду, 30 октября.

В нынешнем сезоне Динамо и Шахтер встречались уже дважды. В матче за Суперкубок Украины киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1, а в чемпионате с аналогичным результатом сильнее были Горняки.

В прошлом розыгрыше Кубка Украины Динамо и Шахтер сыграли на стадии 1/4 финала — тогда после ничьи (1:1) в основное и дополнительное время дончане выиграли в серии пенальти со счетом 4:3. В итоге Шахтер стал победителем Кубка, разгромив в финале Ингулец (4:0).