Вратарь Динамо: Шахтер постараемся обыграть

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07:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Георгий Бущан похвалил оборону Карпат.

Динамо упустило победу над Карпатами в двенадцатом туре украинской Премьер-лиги.

Бущан прокомментировал разницу между игрой с Карпатами и Копенгагеном.

"Я думаю, что все видели разницу. Копенгаген хорошо играл, а игроки Карпат хорошо оборонялись". "Матч с Шахтером? Уверен, что настроиться мы сможем. Дай бог, чтобы был положительный результат".

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Бущан прокомментировал эпизод, когда арбитр решил не назначать пенальти.

"Я не видел этого эпизода, только в раздевалке в повторе. Но как сказал арбитр, игрок находился слишком близко и не мог убрать руку. Если рука была, то почему не ставить пенальти?", — приводит слова Бущана официальный сайт Динамо

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ФК Динамо (Киев), ФК Карпаты, Новости спорта, Новости футбола, Георгий Бущан.
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