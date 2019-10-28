Игрок Зари рассказал, что он пытается улучшить на тренировках

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07:41 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Богдан Леднев дал интервью журналистам после окончания 12-го тура УПЛ.

Полузащитник луганской «Зари» Богдан Леднев в интервью программе «Профутбол» прокомментировал разгромную победу над полтавской «Ворсклой» (4:0) в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

– Ты отдал две голевые передачи. А сколько до того было ассистов в этом сезоне?

– Ноль. Растем над собой (смеется).

– Рабона – это что-то новенькое в УПЛ...

– Уже поймали кураж и получали удовольствие на футбольном поле. Дай Бог, буду дальше так продолжать, буду работать.

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– В Украине много команд, которые мучаются на футбольном поле. А «Заря» играет. Насколько вы получаете удовольствие от того футбола, который показываете?

– Максимальное удовольствие, тем более, что результат подкрепляет. Потому что у нас были игры, когда мы показывали хорошую игру, но результата не было. Конечно, это немного напрягало, хотя играли хорошо. Вдвойне приятно, когда мы и играем хорошо, и результат есть.

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– Насколько ты вырос за эти два сезона в «Заре»?

– Я считаю, что очень сильно прибавил. Спасибо Юрию Вернидубу. Сейчас еще под руководством Виктора Скрипника росту, работаю. Думаю, все будет хорошо.

– Как тренируешь левую ногу? Очень сильные удары получаются...

– После тренировки остаюсь, бью штрафные, движения и удары отрабатываю. Это все перерастает в голы.

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ФК Заря, УПЛ, Новости футбола, Богдан Леднев.
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