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Легендарного Рибери могут дисквалифицировать на длительный срок

Легендарного Рибери могут дисквалифицировать на длительный срок
09:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский полузащитник Франк Рибери может быть дисквалифицирован по итогам матча Фиорентины против Лацио.

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может получить дисквалификацию на несколько игр после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport.

Француз получил красную карточку уже после встречи. Игроки «Фиорентины» были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол «Лацио» на 89-й минуте.

Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра. Отметим, до этого Рибери остался недоволен своей заменой на 74-й минуте.

Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины

Теперь Рибери может грозить дисквалификация на несколько игр. Окончательное решение будет зависеть от отчёта судьи.

Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Все по теме:

ФК Лацио, Серия А, ФК Фиорентина, Футбол, Франк Рибери, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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