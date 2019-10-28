Легендарного Рибери могут дисквалифицировать на длительный срок

Новости спорта:Французский полузащитник Франк Рибери может быть дисквалифицирован по итогам матча Фиорентины против Лацио.

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может получить дисквалификацию на несколько игр после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport.

Француз получил красную карточку уже после встречи. Игроки «Фиорентины» были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол «Лацио» на 89-й минуте.

Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра. Отметим, до этого Рибери остался недоволен своей заменой на 74-й минуте.

Теперь Рибери может грозить дисквалификация на несколько игр. Окончательное решение будет зависеть от отчёта судьи.

Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.