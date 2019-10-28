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ПСЖ крупно разгромил Марсель в 11-м туре Лиги 1

ПСЖ крупно разгромил Марсель в 11-м туре Лиги 1
09:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:ПСЖ разгромил Марсель в центральном поединке 11-го тура чемпионата Франции по футболу.

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен.

ПСЖ — Марсель 4:0

Голы: Икарди, 10, 26, Мбаппе, 32, 44

ПСЖ: Навас — Дагба (Паредес, 60), Силва, Кимпембе, Бернат — Эррера (Сарабия, 80), Макриньос, Верратти — Ди Мария, Икарди, Мбаппе (Кавани, 72)

Марсель: Манданда — Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сакаи — Лопес (Амави, 46), Строотман, Ронжье — Жермен (Сансон, 82), Бенедетто (Аке, 80), Пайе

Предупреждения: Дагба, Бернат — Сакаи

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди. В середине тайма Икарди увеличил преимущество парижского клуба, оформив дубль с передачи Марко Верратти. На 32-й минуте счёт до крупного довёл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В концовке тайма четвёртый гол в ворота гостей забил Мбаппе, также оформивший дубль.

«Пари Сен-Жермен», набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (16) — на 7-м месте.

Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины

В 12-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Дижоном». Матч состоится 1 ноября. «Марсель» на своём поле встретится с «Лиллем» 2 ноября.

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ФК Марсель, ФК ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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