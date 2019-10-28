"Мы его не скоро увидим": Сульшер рассказал подробности травмы Погба

Новости спорта:Французский хавбек Поль Погба продолжает свое восстановление после травмы.

Полю Погба понадобится еще значительное время для восстановления, сообщил главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер. Француз вернется в лучшем случае 24 ноября в игре с Шеффилд Юнайтед, однако скорее его стоит ожидать в декабре.

"Не думаю, что мы увидим Погба до декабря. Он пропустит еще некоторое время", — цитирует Сульшера Sky Sports.

"Ему нужно время для полного восстановления. Вряд ли он вернется раньше матча с "клинками" после международного перерыва, но, скорее всего, это произойдет уже в декабре".

"Какая природа травмы? Я не доктор, но она из тех, которые требуют лечения. Это лодыжка, да".

В 10-м туре Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Норвич – 3:1. Это позволило манкунианцам подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.