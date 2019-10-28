Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Рома Фонсеки обыграла Милан в центральном матче 9-го тура Серии А
Рома Фонсеки обыграла Милан в центральном матче 9-го тура Серии А
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при Мексики
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при Мексики

Месси считает экс-игрока Реала лучшим форвардом, которого он когда-то видел

Месси считает экс-игрока Реала лучшим форвардом, которого он когда-то видел
10:05 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси рассказал, кого он считает лучшим нападающим в футболе.

Аргентинский нападающий "Барселоны" дал интервью TyC Sports – обсудили VAR, партнеров и коллег, возвращение после травмы и лучшего форварда.

"VAR? Мне нравится система, если она используется правильно. Тем не менее, ассистента ввели для того, чтобы развеивать сомнения в игровых эпизодах, но он этого не делает. Все решения определяет судья – и они даже не основаны на том, что происходит в движении. В общем, VAR – хорошая вещь, но должным образом он не используется".

"Да, я сразу приехал и окунулся в тренировочный процесс после месяца отсутствия – не нужно было делать все так рьяно. Затем случился рецидив – сначала мы думали, что это одна травма, а затем поняли, что речь идет о другом повреждении. Сейчас я вновь ощущаю в себе силы, продолжаю искать свой привычный ритм".

Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)

"Я многих могу назвать лучшими. Роналдиньо очень помог мне – я пришел в раздевалку в возрасте 16 лет и увидел перед собой футбольных гигантов. Бразилец заставил меня чувствовать себя комфортно. Жаль, что мы не так много сыграли вместе. Я пять лет играю рядом с Луисом Суаресом. Мы прекрасно сыграны, у нас отличные отношения вне поля. Лучший нападающий? Бразилец Роналдо был феноменом – из всех форвардов, которых я когда-либо видел, он лучший".

"По поводу выхода на пенсию – я не хочу уезжать из Каталонии, даже думать об этом не могу. Конечно, есть мысли, чтобы поиграть за "Ньюэллс Олд Бойз" в Аргентине. Не знаю, произойдет ли это, ведь теперь многое определяет моя семья".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Роналдо, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
02 Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
03 Великолепная игра Панькива остановила Шахтер: обзор матча (Видео)
04 Михайличенко объяснил, почему не удалось обыграть Карпаты
05 МЮ покорилось уникальное достижение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь