Месси считает экс-игрока Реала лучшим форвардом, которого он когда-то видел

Новости спорта:Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси рассказал, кого он считает лучшим нападающим в футболе.

Аргентинский нападающий "Барселоны" дал интервью TyC Sports – обсудили VAR, партнеров и коллег, возвращение после травмы и лучшего форварда.

"VAR? Мне нравится система, если она используется правильно. Тем не менее, ассистента ввели для того, чтобы развеивать сомнения в игровых эпизодах, но он этого не делает. Все решения определяет судья – и они даже не основаны на том, что происходит в движении. В общем, VAR – хорошая вещь, но должным образом он не используется".

"Да, я сразу приехал и окунулся в тренировочный процесс после месяца отсутствия – не нужно было делать все так рьяно. Затем случился рецидив – сначала мы думали, что это одна травма, а затем поняли, что речь идет о другом повреждении. Сейчас я вновь ощущаю в себе силы, продолжаю искать свой привычный ритм".

"Я многих могу назвать лучшими. Роналдиньо очень помог мне – я пришел в раздевалку в возрасте 16 лет и увидел перед собой футбольных гигантов. Бразилец заставил меня чувствовать себя комфортно. Жаль, что мы не так много сыграли вместе. Я пять лет играю рядом с Луисом Суаресом. Мы прекрасно сыграны, у нас отличные отношения вне поля. Лучший нападающий? Бразилец Роналдо был феноменом – из всех форвардов, которых я когда-либо видел, он лучший".

"По поводу выхода на пенсию – я не хочу уезжать из Каталонии, даже думать об этом не могу. Конечно, есть мысли, чтобы поиграть за "Ньюэллс Олд Бойз" в Аргентине. Не знаю, произойдет ли это, ведь теперь многое определяет моя семья".