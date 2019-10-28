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"Тупой и еще тупее": легенда МЮ раскритиковал игроков Тоттенхэма

"Тупой и еще тупее": легенда МЮ раскритиковал игроков Тоттенхэма
10:13 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный экс-игрок и капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин поделился своим мнением о поединке Тоттенхэма против Ливерпуля в рамках АПЛ.

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» (2:1) в рамках 10-го тура АПЛ.

Кин остался недоволен действиями крайних защитников лондонцев Дэнни Роуза и Сержа Орье.

«Оба крайних защитника «Тоттенхэма» играли ужасно. Тупой и ещё тупее. Считаю, что они сыграли очень плохо, их не сравнить с парнями из «Ливерпуля», которые были просто великолепны. А защитники «Тоттенхэма» — это несерьёзно, просто ужасно», - сказал Кин.

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Отметим, что после 10-ти туров «Ливерпуль» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» 12 зачетных баллов и 11-я позиция.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Рой Кин, Новости футбола, Серж Орье, Дэнни Роуз.
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