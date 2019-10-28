Хавбек Барселоны отказался от космического предложения из Китая, ради Серии А

Новости спорта:Хавбек сборной Чили Артуро Видаль в ближайшем будущем перейдет в итальянский чемпионат.

Чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль недоволен своим положением в каталонском клубе. Игрок планирует перебраться в Италию – футболистом уже давно интересуется Интер Интер заинтересован в подписании Видаля , желавший подписать его еще летом.

У Видаля хорошие отношения с нынешним наставником миланского клуба Антонио Конте, с которым чилиец работал в Ювентусе и трижды выиграл с ним Серию А.

При этом у Видаля было многомиллионное предложение от одного из китайских клубов, но он его отклонил, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Напомним, в текущем сезоне Видаль принял участие в восьми матчах, однако в стартовом составе вышел только на игру с Севильей. Лишь в двух матчах, в которых Видаль выходил на замену, он провел на поле более 20 минут.