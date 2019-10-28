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Клопп рассказал, за счет чего Ливерпуль обыграл Тоттенхэм

Клопп рассказал, за счет чего Ливерпуль обыграл Тоттенхэм
10:43 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп поделился своим мнением о поединке в рамках АПЛ против Тоттенхэма.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над "Тоттенхэмом" в матче 10-го тура АПЛ.

"Мы начали хорошо, но нам немного не повезло в моменте с пропущенным голом. "Тоттенхэм" после этого хорошо защищался, их контратаки были невероятными.

Но лучше всего то, что пропущенный гол не оказал на нас влияния. Мы не нервничали, мы просто следовали плану, все делали правильно. Их вратарь делал невероятные сейвы, но мы сохраняли спокойствие. В перерыве мы говорили, что проблема только одна – счет. Были одна или две вещи, которые мы могли бы сделать лучше и приспособиться.

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"Тоттенхэм" меня не удивил. Они могут доставить проблемы любой команде в мире. Мы владели мячом 70% времени, но для "Тоттенхэма" это нормально. При потере мяча они быстро контратаковали, и Харри Кейн очень хорош.

Но мы контролировали ситуацию, отодвигали их назад и доминировали, за исключением последних пяти минут. Это была суперигра, мне понравилось", – рассказал Юрген Клопп.

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ФК Тоттенхэм, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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