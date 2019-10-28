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Палкин: Суркис жалеет, что отклонил предложение Шахтера по Милевскому

Палкин: Суркис жалеет, что отклонил предложение Шахтера по Милевскому
10:51 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сергей Палкин рассказал о несостоявшемся трансфере Артема Милевского из Динамо в Шахтер.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин признался, что в свое время донецкий клуб делал предложение киевскому Динамо по трансферу форварда Артема Милевского.

"Давно, но мы интересовались Милевским. Даже предложение делали, по-моему. Но нам отказали. Думаю, Игорь Суркис жалеет сейчас, что он отказал. Не было такого понятия, как "торговались". Мы отправили им предложение, а нам отказали. На этом и закончили.

Не вижу проблемы, если футболист Динамо перейдет к нам, и наоборот. На поле мы конкуренты, но при чем здесь трансферная деятельность и взаимоотношения. У меня прекрасные отношения с Резо Чохонелидзе. Он – замечательный специалист", – сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.

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Напомним, сейчас бывший форвард сборной Украины защищает цвета Динамо Брест, с которым уверенно лидирует в текущем чемпионате Беларуси.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Игорь Суркис, Артем Милевский, Футбол, Сергей Палкин, УПЛ, Новости футбола.
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