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Лидер атаки Арсенала поддержал пост с призывом уволить Эмери

Лидер атаки Арсенала поддержал пост с призывом уволить Эмери
11:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский нападающий Александр Ляказетт выступил в поддержку болельщиков лондонского Арсенала.

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал недовольство одного из болельщиков после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», в котором «канониры» упустили победу, несмотря на преимущество в два мяча, и сыграли вничью – 2:2.

Один из фанатов лондонцев после финального свистка разместил в социальной сети пост, в котором подверг критике главного тренера команды Унаи Эмери и её капитана полузащитника Гранита Джаку, который в ответ на свист послал людей на трибунах и сорвал с себя футболку. Ляказетт оставил под записью лайк.

В посте болельщика говорилось следующее: «Извините, но с меня довольно. Невозможно вести 2:0 в матче с «Пэлас» и сыграть вничью.

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Эмери, дружище, я защищал тебя, но хватит значит хватит. Джака тоже может пойти к чёрту. Не хочу снова увидеть его в футболке «Арсенала»!».

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Александр Ляказетт.
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