Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Рома Фонсеки обыграла Милан в центральном матче 9-го тура Серии А
Рома Фонсеки обыграла Милан в центральном матче 9-го тура Серии А
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при Мексики
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при Мексики

Икарди признался, в какой команде ему игралось лучше всего

Икарди признался, в какой команде ему игралось лучше всего
11:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мауро Икарди доволен положением дел в ПСЖ.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «Интеру», прокомментировал победу в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (4:0), в котором ему удалось отметиться двумя голами.

«Я счастлив, что смог забить и помочь команде добиться победы. Мне доводилось играть с великими чемпионами, но этот состав «ПСЖ» – лучшая команда, в которой я когда-либо играл.

Я отлично себя чувствую и готов забивать дальше», — цитирует Икарди Football Italia со ссылкой на Canal+.

Леоненко советует Мораесу поспать с мячом

Икарди перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Интера» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний аргентинский форвард принял участие в 4 матчах чемпионата Франции, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, ФК Интер (Милан), Лига 1, Мауро Икарди, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
02 Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
03 Великолепная игра Панькива остановила Шахтер: обзор матча (Видео)
04 Михайличенко объяснил, почему не удалось обыграть Карпаты
05 Богачук выиграл титул WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь