Икарди признался, в какой команде ему игралось лучше всего

Новости спорта:Мауро Икарди доволен положением дел в ПСЖ.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «Интеру», прокомментировал победу в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (4:0), в котором ему удалось отметиться двумя голами.

«Я счастлив, что смог забить и помочь команде добиться победы. Мне доводилось играть с великими чемпионами, но этот состав «ПСЖ» – лучшая команда, в которой я когда-либо играл.

Я отлично себя чувствую и готов забивать дальше», — цитирует Икарди Football Italia со ссылкой на Canal+.

Икарди перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Интера» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний аргентинский форвард принял участие в 4 матчах чемпионата Франции, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.