Суркис намерен забрать лидеров Зари в Динамо

Новости спорта:Владелец киевского Динамо Игорь Суркис отметил прогресс Леднева и Русина в луганской Заре.

Президент Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о прогрессе Богдана Леднева и Назария Русина в Заре и рассказал об их возможном возвращении в киевский клуб.

"Очень рады за Леднева, очень рады за Русина, которые играет, и за Тымчика. Это наше потенциальное усиление. Они набираются опыта, и вполне возможно, что если не зимой, то летом, мы Леднева и Русина обязательно заберем.

Я считаю, что Леднев сейчас в очень хорошей форме. Когда мы приглашали его в Динамо, он и тогда показывал качественный футбол. Мы отдали его в аренду, чтобы он играл и набирался опыта", – рассказал Суркис в интервью программе ПроФутбол.

Напомним, Русин и Леднев отличились голами в матче против Ворсклы и помогли Заре победить со счетом 4:0.