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Суркис намерен забрать лидеров Зари в Динамо

Суркис намерен забрать лидеров Зари в Динамо
11:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Владелец киевского Динамо Игорь Суркис отметил прогресс Леднева и Русина в луганской Заре.

Президент Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о прогрессе Богдана Леднева и Назария Русина в Заре и рассказал об их возможном возвращении в киевский клуб.

"Очень рады за Леднева, очень рады за Русина, которые играет, и за Тымчика. Это наше потенциальное усиление. Они набираются опыта, и вполне возможно, что если не зимой, то летом, мы Леднева и Русина обязательно заберем.

Я считаю, что Леднев сейчас в очень хорошей форме. Когда мы приглашали его в Динамо, он и тогда показывал качественный футбол. Мы отдали его в аренду, чтобы он играл и набирался опыта", – рассказал Суркис в интервью программе ПроФутбол.

Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины

Напомним, Русин и Леднев отличились голами в матче против Ворсклы и помогли Заре победить со счетом 4:0.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Чемпионат Украины, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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