Клопп поделился подробностями о состоянии Салаха

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал травму Мохамеда Салаха, полученную в игре с Тоттенхэмом.

Мохамед Салах был заменен за пять минут до конца матча против Тоттенхэма (2:1). Перед этим врачи оказали ему помощь с лодыжкой, которую Мохамед травмировал ранее в этом месяце в матче с Лестером.

"Это лодыжка, с которой он мучился после игры против Лестера", — цитирует Клоппа FourFourTwo.

"С ней все в порядке. Но по ходу матча мускулы слегка устают и подобные вещи случаются. Когда получаешь удар по лодыжке, он ощущается болезненнее. Не было смысла, чтобы Мо пытался играть сквозь боль, у нас есть другие футболисты. С ним ничего серьезного".

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