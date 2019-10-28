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Диего Симеоне назвал лучшего вратаря мира

Диего Симеоне назвал лучшего вратаря мира
13:19 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Симеоне уверен, что его подопечный Ян Облак является лучшим в своем деле.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне уверен, что голкипер его команды Ян Облак заслуживает получить награду лучшему вратарю мира.

В матче против "Атлетика" из Бильбао мадридцы одержали победу (2:0), а Облак в девятый раз в нынешнем сезоне сохранил в неприкосновенности свои ворота.

- Вне всякого сомнения, Яно Облак - лучший вратарь мира. Он продолжает совершенствоваться и развиваться с каждым годом, помогая команде блистать.

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Он демонстрирует, что является лучшим и на тренировках, и затем в играх. Уверен, что он будет отмечен наградой ФИФА как лучший вратарь мира, - цитирует Симеоне испанская пресса.

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Диего Симеоне, Примера, Атлетико, Ян Облак.
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