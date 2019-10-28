Рэшфорд отметился юбилейным голом за Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Английский нападающий Маркус Рэшфорд забил 50-й гол в МЮ.

21-летний форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд уже покорил один бомбардирский рубеж.

В матче десятого тура английской Премьер Лиги против "Норвича" Рэшфорд записал на свой счет гол, который стал для него 50-м за время выступлений за "Манчестер Юнайтед". 32 из них приходятся на поединки АПЛ.

Любопытно, что в игре с "Норвичем" сразу два игрока МЮ - Рэшфорд и Марсьяль - сначала не реализовали пенальти, а затем отличились с игры. Такого в истории английской Премьер Лиги еще не было, сообщает Opta.

Игрок также имеет 8 голов в составе сборной Англии, сыграв за "львов" 36 матчей.