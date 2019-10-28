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Барселона может включить Ракитича в сделку ради покупки лидера Интера

Барселона может включить Ракитича в сделку ради покупки лидера Интера
14:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселона намерена обменять хорвата на Стефано Сенси.

«Барселона» прорабатывает трансфер полузащитника «Интера» Стефано Сенси, сообщает Diario Sport.

По данным испанского источника, каталонцы предлагают «Интеру» совершить обмен. В Милан в этом случае отправится хавбек Иван Ракитич, который уже давно входит в сферу интересов «Интера».

24-летний Сенси перешёл в «Интер» из «Сассуоло» минувшим летом на правах аренды. В соглашении прописана опция выкупа футболиста за € 25 млн.

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Довольно быстро Сенси превратился в игрока основного состава миланского клуба, наставник «Интера» Антонио Конте использует его в качестве глубоко располагающегося плеймейкера. Сенси в текущем сезоне забил три мяча в семи играх Серии А, также в его активе — четыре результативные передачи.

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Барселона, Интер, Новости футбола, Иван Ракитич, Стефано Сенси.
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