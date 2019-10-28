Челси - МЮ: анонс и прогноз на матч Кубка лиги

Новости спорта:Манчестер Юнайтед отправится в Лондон, чтобы сыграть матч Кубка лиги против Челси.

В среду, 30 октября, лондонский Челси под руководством Фрэнка Лэмпарда будет противостоять Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Сульшера. Игра пройдет в Лондоне.

Челси - Манчестер Юнайтед

Стадион: "Стэмфорд Бридж", Лондон. Начало матча в 22:05.

Лондонский Челси унизительно проиграл МЮ поединок первого тура Премьер лиги со счетом 4:0. После этого матча все заговорили о силе манкунианцев и что в этом сезоне команда Сульшера чуть ли не за чемпионство будет бороться, в то время как Челси с Лэмпардом в этом сезоне хоть бы в шестерку попали. Но случилось все совершенно наоборот.

На данный момент уже сыграно десять туров и можно сделать какие-то более менее реальные выводы исходя из результатов о шансах команд на их места по итогам сезона. Так вот, МЮ провалил целиком и полностью этот отрезок сезона и места в Лиге чемпионов им вероятнее всего не видать. За 10 матчей подопечные Сульшера набрали всего лишь 13 баллов. Для сравнения, самая скромная команда АПЛ Шеффилд Юнайтед, стоимость всего состава которого в два раз меньше стоимости одного Поля Погба, после тех же 10 туров имеет те же 13 баллов.

А теперь посмотрим на Челси. Подопечные Лэмпарда на данный момент уже набрали 20 баллов и сейчас располагаются на четвертой позиции и демонстрируют прекрасную конструктивную игру, что вселяет надежду и уверенность в будущем команды. В команде заиграли много исполнителей из школы Челси, к примеру Тэмми Абрахам, который забил уже 8 голов в 10 матчах АПЛ. Также хорошую игру показывают Маунт, Томори, Хадсон-Одои. Лэмпард доверяет своей молодежи и они ему отплачивают хорошими результатами. Атмосфера внутри команды очень хорошая сейчас, лондонцы имеют превосходную серию из восьми к ряду побед.

Исходя из всего сказанного выше, шансы Манчестера на успех в игре с Челси крайне не высоки, хотя, "красные дьяволы", несмотря на плохую общую картину, в отдельных матчах могут показать хороший результат, как к примеру в игре с Ливерпулем. МЮ единственная команда в АПЛ, которая смогла отобрать очки у команды Клоппа в этом сезоне. Правда случилось это на "Олж Траффорд", а вот на выезде дела у команды Сульшера идут не очень. Последняя гостевая победа в АПЛ была добыта еще в феврале месяце. Какой кошмар.

Перейдем к прогнозам букмекеров. Коэффициенты на этот бесспорно интересный поединок следующие: победа Челси - 1.90, ничья - 3.45, победа Манчестер Юнайтед - 3.90.

Посмотреть матч в прямом эфире все желающие могут на канале Матч Футбол. Начало поединка в 22:05 по киевскому времени.