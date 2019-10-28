Ливерпуль - Арсенал: прогноз и где смотреть матч Кубка лиги

Новости спорта:В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги лондонский Арсенал сыграет против Ливерпуля.

В среду, 30 октября, лондонский Арсенал отправится на легендарный стадион "Энфилд", где сыграет против Ливерпуля поединок 1/8 финала Кубка английской лиги.

Ливерпуль - Арсенал

Стадион: "Энфилд", Ливерпуль. Начало поединка - 21:30.

Ливерпуль но волне успеха и в прекрасном настроении подходит к кубковой битве против Арсенала. Подопечные Клоппа на выходных продлили свою феноменальную победную серию на родном стадионе, обыграв лондонский Тоттенхэм в рамках 10-го тура АПЛ.

В сою очередь у Арсенала большие проблемы как в плане очкового запаса в АПЛ, так и в плане внутренней атмосферы в команде. В последнем туре Премьер лиги Арсенал потерял очки в игре против Кристал Пэлас, ведя в счете 2:0. Во время этого матча капитан "канониров" Гранит Джака был заменен и покидая поле послал фанатом лондонцев, а затем отказался пожать руку тренеру команды Унаи Эмери. Болельщики и общественность в Англии выразили крайнее недовольство таким поведением швейцарского футболиста. Форвард Арсенала Александер Лякасетт стал на сторону болельщиков в Сети и поставил свой "лайк" под постом, в котором раскритиковал один из фанатов Джаку и призвал к отставке Эмери. Также отставки Унаи Эмери ждет Месут Озил, который является лидером команды по количеству созданных голевых моментов, но полностью игнорируется испанским тренером, просиживая все матчи на скамейке.

Учитывая все факторы, ожидать, что Арсенал сможет пройти в четвертьфинал Кубка лиги не стоит. Машина Клоппа сейчас на полном ходу, а Арсеналу нужно многое поменять, начиная наверное с главного тренера, так как ни игроки, ни болельщики не довольны ни работой, ни результатами испанского специалиста.

В последних двух матчах на "Энфилде" против Ливерпуля Арсенал пропустил 12 голов, проиграв все три встречи (4:0, 5:1, 3:1).

Прогнозы букмекеров на матч ничем не отличаются от наших прогнозов, все ставят на победу "красных". Средние коэффициенты следующие: победа Ливерпуля - 1.75, ничья - 3.85, победа Арсенала - 4.10.

Поединок 1/8 финала Кубка английской лиги в прямом эфире покажет канал Сетанта Спортс. Начало встречи в 21:30 по киевскому времени.